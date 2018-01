Cidade de Rio Verde desliga sinal de TV analógica - Link - Estadão

Marília Assunção

Troca. Matilde Queiróz mora em Rio Verde e vai esperar migração para ajustar parabólica Matilde Queiróz mora em Rio Verde e vai esperar migração para ajustar parabólica

A partir desta terça-feira, 29, as emissoras de TV que operam na cidade de Rio Verde (GO) vão encerrar as transmissões em sinal analógico, informou o Ministério das Comunicações. Com isso, toda a programação de TV do município será transmitida em através de sinal digital. Escolhida como projeto piloto do processo de implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital, a cidade conta com 85% das residências equipadas com TVs ou conversores compatíveis com o sinal digital, de acordo com a última medição do Ibope, realizada entre os dias 23 e 25 de fevereiro.

Embora o programa do governo determine que, antes de proceder o desligamento, é necessário que 93% das residências estejam preparadas, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição dos Canais de TV e RTV (Gired) decidiu por unanimidade recomendar ao ministro das Comunicações André Figueiredo o encerramento total das transmissões analógicas.

Leia também:

Rio Verde começa a desligar sinal analógico

Distribuição de conversores emperra desligamento do sinal analógico de TV

“O Gired avaliou que o processo em Rio Verde já tinha atingido um estágio de saturação. Os esforços para chegar à população que ainda não está preparada seriam desproporcionais”, diz o presidente do Gired, Rodrigo Zerbone. Para ele, muitas pessoas só vão fazer a migração quando o processo estiver implementado.

A migração para o digital na cidade vem com alguns atrasos. Inicialmente previsto para novembro do ano passado, o desligamento foi adiado para 15 de fevereiro, mas, na época, também não foi concluído porque era necessário ampliar a distribuição de conversores para população de baixa renda. De acordo com o Gired, cerca de 15 mil aparelhos já foram entregues para beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único.

Hoje os sinais analógicos das afiliadas da Rede Globo, Record, SBT, Bandeirantes e TV cultura serão desligados. Outras três emissoras – Canção Nova, Record News e Rede Vida – transmitem apenas em sinal digital desde 15 de fevereiro.