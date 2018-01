Cisco deve demitir 14 mil funcionários, diz site - Link - Estadão

Mike Blake/Reuters A Cisco é uma das maiores fabricantes de infraestrutura de telecomunicações do mundo

A Cisco, uma das principais empresas de infraestrutura de telecomunicações do mundo, deve demitir nas próximas semanas cerca de 14 mil funcionários – ou cerca de 20% de sua força de trabalho global. As informações são do site de notícias de tecnologia CRN, citando fontes próximas à empresa.

A Cisco deve divulgar nesta quarta-feira, 17, os seus resultados para o quatro trimestre de seu ano fiscal, referente ao período entre abril e junho de 2016.

Com sede em San Jose, na Califórnia, a empresa deve anunciar os cortes nas próximas semanas, em meio à transição da empresa de suas raízes de hardware para uma organização mais centrada em software. Nos últimos anos, a empresa viu seus principais clientes, as operadoras de telecomunicações, gastarem menos com seus produtos – em resposta, a empresa desenvolveu linhas de segurança para redes sem fio e datacenters.

Se os cortes forem confirmados, a Cisco se unirá a empresas como HP, Microsoft e Intel, que promoveram grandes mudanças em sua força de trabalho nos últimos anos. A Microsoft iniciou uma das maiores demissões na história do setor de tecnologia em julho de 2014 ao anunciar um corte de 18 mil postos de trabalho.

A HP disse em setembro de 2015 que esperava cortar 33,3 mil empregos em três anos. A Intel afirmou em abril que iria reduzir em 12 mil sua força de trabalho globalmente, equivalente a 11 por cento dos seus funcionários.

Procurada pela Reuters, a Cisco não quis comentar o assunto.