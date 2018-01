Cofundador do Twitter vende parte de sua ações na empresa - Link - Estadão

REUTERS/Kacper Pempel Twitter apresentou aumento no número de usuários mensais ativos

As ações do Twitter caíram cerca de 1% nesta quinta-feira, 6, após o cofundador Ev Williams dizer que está vendendo uma parte de suas ações na empresa. A decisão do executivo surge logo após a rede social de interesses perder terreno para rivais, como Facebook, e enfrentar dificuldades para crescer em número de usuários.

"É realmente doloroso vender parte das minhas ações neste momento, mas essa venda tem a ver com um contexto pessoas e não com um contexto da empresa", escreveu Williams em um post em seu blog.

No quarto trimestre de 2016, o Twitter apresentou o crescimento de receita mais lento desde que seus resultados começaram a ser divulgados, há quatro ano. Apenas no no passado, as ações da empresa caíram 16%.