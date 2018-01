Cofundador do Viber desenvolve rival do Uber - Link - Estadão

Reuters

O cofundador do aplicativo de mensagens Viber, Talmon Marco, pretende disputar mercado com o popular e controverso serviço de transportes Uber. Em fevereiro, o executivo afirmou que estava envolvido na criação da Juno, uma startup que pretende empregar motoristas para levar passageiros em grandes cidades. Com mais de 100 funcionários, em três países e uma frota de motoristas pronta para trabalhar, o lançamento do serviço deve acontecer em Nova York no primeiro semestre.

A estratégia da nova startup é atrair motoristas do Uber com notas altas, oferecendo melhores vantagens aos profissionais, como taxas de comissão mais baixas para a empresa. “O que Uber deixou de fora no processo de construção de sua empresa é que eles se esqueceram completamente das pessoas que fazem o trabalho, os motoristas. Imagine uma empresa onde todos os funcionários odeiam a gestão, esse não é um bom lugar para estar”, disse Marco ao jornal Financial Times.

No começo de fevereiro, motoristas do Uber protestaram em cidades como San Francisco e Nova York devido a cortes nas tarifas das corridas, introduzidas em janeiro. Em Nova York, por exemplo, as tarfias de base foram de US$ 3 para US$ 2,55.

Ainda que o Uber seja um grande concorrente — em cinco anos no mercado a empresa já está avaliada em US$ 62,5 bilhões -, Marco disse que está confiante de que o foco do Juno na satisfação dos condutores irá atrair clientes. O Juno pretende classificar os motoristas de tempo integral como empregados, e não como prestadores de serviço, como faz o Uber.

O aplicativo Lyft, outro rival do Uber, também tem se preocupado em manter seus motoristas mais felizes, mantendo um sistema de gorjetas e taxas de comissões melhores para motoristas em tempo integral.

O executivo disse que a startup já levantou dezenas de milhões de dólares em investimentos, embora não revele o valor exato. Marco criou o Viber, em 2010, para concorrer com WhatsApp e Skype. Em 2014, o aplicativo foi vendido para a Rakuten por US$ 900 milhões.