Com alta em gastos, Amazon vê queda de 77% nos lucros no 2º tri - Link - Estadão

EFE/MICHAEL NELSON O fundador da Amazon, Jeffrey P. Bezos

A Amazon divulgou nesta quinta-feira, 27, seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2017: o principal destaque ficou na queda de 77% nos lucros, na comparação com o mesmo período do ano passado, por conta do aumento dos gastos da empresa em áreas como conteúdo de vídeo e mercado internacionais como a Índia.

De acordo com o balanço divulgado pela empresa, o lucro líquido caiu para US$ 197 milhões, numa queda de 77% quando comparado com o resultado do mesmo período do ano anterior, quando a empresa teve lucro de US$ 857 milhões. Ao mesmo tempo, o crescimento da receita líquida da companhia teve crescimento moderado, de 24,8%, saltando para US$ 37,96 bilhões.

Segundo analistas de mercado, o grande responsável pela queda no lucro foram os gastos operacionais, que aumentaram para US$ 37,33 bilhões, saltando 28,2% quando comparado com o ano anterior. Com isso, as perdas operacionais ficaram em US$ 400 milhões no trimestre atual. "Todas as categorias de despesas operacionais aumentaram", afirma Michael Pachter, analista da Wedbush Securities, citando maiores custos na área de marketing e produção de conteúdo.