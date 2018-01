Com fracasso do Galaxy Note 7, Samsung tem queda nos lucros - Link - Estadão

Andrew Zuis via AP Mesmo depois do recall, novos relatos de superaquecimento do smartphone surgiram

A Samsung divulgou nesta quinta-feira, 27, os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre: como esperado, por conta do recall desastroso do Galaxy Note 7, seu principal produto lançado no período, a empresa teve lucro de US$ 4,6 bilhões (ou 5,2 trilhões de wons), em queda de 16,8% na comparação com o mesmo período do ano passado – e bem abaixo da expectativa do mercado.

Além disso, a divisão de telefonia móvel da empresa reportou seu menor lucro trimestral desde o lançamento do primeiro modelo de smartphones Galaxy, há sete anos.

Segundo a Samsung, a prioridade agora para a empresa é reconquistar a confiança dos consumidores em seus celulares, depois que os Galaxy Note 7 começaram a apresentar problemas em suas baterias, e alguns modelos chegaram até a pegar fogo.

Mesmo após o recall, o problema persistiu, de forma que a empresa decidiu retirar o aparelho do mercado no início deste mês. Nesta quinta-feira, a Samsung se pronunciou sobre o caso, dizendo que sua investigação inicial revelou que o problema com os aparelhos vai além das baterias.

Segundo órgãos oficiais do governo sul-coreano, o fracasso do recall da Samsung deverá afetar em 0.1 ou 0.2 pontos percentuais o PIB total do país asiático no terceiro trimestre. No início de outubro, a Samsung informou que espera ainda ter um impacto de US$ 3 bilhões em suas contas por conta do fiasco do Galaxy Note 7 nos últimos três meses de 2016 e nos primeiros três meses de 2017.