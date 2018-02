AP Lançado em novembro a US$ 1 mil, iPhone X ajudou empresa a ter receita maior, mesmo com menor número de unidades vendidas

A Apple está colhendo os frutos de ter lançado o iPhone X por US$ 1 mil no ano passado: nesta quinta-feira, 1, a empresa divulgou que teve lucro e receita recordes no período entre outubro e dezembro de 2017.

No trimestre, a empresa faturou US$ 88,29 bilhões e lucrou US$ 20,1 bilhões, mesmo tendo queda de 1% na quantidade de aparelhos vendidos – ao todo, foram 77,32 milhões de smartphones comercializados no período, contra 78,3 milhões no ano passado.

Com a escalada dos preços do iPhone X, vendido a partir de US$ 1 mil nos EUA (e R$ 7 mil no Brasil), a empresa viu o preço médio de seus aparelhos subir para US$ 796, contra US$ 756 no mesmo período do ano passado. Hoje, o celular representa 69% do faturamento total da empresa.

"Foi um resultado movido pelo sucesso do iPhone X e também das duas versões do iPhone 8", disse o diretor financeiro da empresa, Luca Maestri, à agência de notícias Reuters. "A nova linha de smartphones foi muito bem." Já as receitas com o segmento de serviços, que inclui áreas como iTunes, Apple Music, iCloud e o serviço de pagamentos móveis Apple Pay, cresceu 18% na comparação ano a ano, faturando US$ 8,47 bilhões no trimestre.

O desempenho da empresa tranquilizou o mercado, que esperava números de queda nas vendas pelo baixo interesse dos usuários no luxuoso iPhone X. Após a revelação dos resultados financeiros, as ações da empresa eram negociadas com alta de 2,4% na bolsa de valores Nasdaq, sendo cotadas por cerca de US$ 171. A Apple encerrou o dia de ontem avaliada em US$ 850 bilhões.

Futuro. O horizonte da Apple para os próximos meses, porém, decepcionou os investidores: para o período entre janeiro e março de 2018, a receita da empresa deve girar entre US$ 60 bilhões e US$ 62 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam uma previsão de US$ 65,8 bilhões.

Para analistas, isso pode ser um reflexo da queda na demanda pelo iPhone X – no início da semana, o jornal japonês Nikkei reportou que a Apple teria reduzido pela metade a produção do aparelho até março. / COM REUTERS