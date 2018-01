Com queda nas ações do Twitter e Square; Jack Dorsey deixa de ser bilionário - Link - Estadão

AFP

Jack Dorsey perdeu status de bilionário após desvalorização das ações Jack Dorsey perdeu status de bilionário após desvalorização das ações

O serviço de microblog Twitter e a startup de pagamentos móveis Square estiveram entre as empresas mais afetadas pela volatilidade que atingiu o mercado norte-americano anteontem. As ações do Twitter bateram o recorde de valor mais baixo da história. Os papeis da Square foram negociados abaixo de US$ 9 pela primeira vez desde que a empresa abriu seu capital em novembro do ano passado.

Leia também:

Vídeos do Periscope agora podem ser assistidos a partir do Twitter

Twitter considera elevar limite de caracteres para 10 mil

O desempenho ruim das duas empresas atingiu em cheio as finanças de Jack Dorsey, cofundador e presidente-executivo de ambas as empresas. De acordo com o site da revista Forbes, o executivo perdeu o status de bilionário. Em setembro do ano passado, durante o IPO da Square, a fortuna do executivo era estimada em US$ 2,2 bilhões; com a desvalorização das duas companhias nesta semana, o valor caiu para US$ 944 milhões.

Em períodos tumultuados, investidores tendem a abrir mão de investimentos em ações de maior risco. As dúvidas que rondam Twitter e Square — especialmente ligadas ao crescimento das duas empresas — explicam a desvalorização das ações. O Twitter, por exemplo, precisa provar aos investidores que pode voltar a crescer, além de rentabilizar sua base de 320 milhões de usuários ativos por mês. No caso da Square, a empresa precisar mostrar que seu modelo de negócios é viável em longo prazo.

As companhias estão prestes a divulgar seus primeiros balanços financeiros de 2016, o que aumenta a expectativa do mercado. O Twitter deve anunciar seus resultados em 10 de fevereiro, enquanto a Square vai revelar as primeiras informações sobre seu desempenho financeiro em 9 de março.