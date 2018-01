Companhia chinesa negocia compra da fabricante de impressoras Lexmark - Link - Estadão

Divulgação

Empresa tentou vender seus ativos de software e hardware separadamente Empresa tentou vender seus ativos de software e hardware separadamente

A Apex, uma fabricante chinesa de chips para cartuchos de tinta, está em negociações para adquirir a Lexmark, empresa norte-americana que produz impressoras e scanners, além de softwares de processamento de imagens. De acordo com a agência Reuters, o potencial acordo, que não teve valores divulgados, envolveria a compra de todo o portfólio da companhia. A estratégia da empresa, com valor de mercado estimado em US$ 2 bilhões, era vender seus ativos de software e hardware separadamente.

Leia também:

Rede de hoteis Accor compra ‘Airbnb’ de casas luxuosas por US$ 169 milhões

Foxconn anuncia compra da Sharp por US$ 3,5 bilhões

Diante da retração do mercado de impressoras, o acordo parece uma boa oportunidade para a Lexmark, porém, segundo fontes da empresa, ainda são necessárias garantias de que a Apex teria recursos suficientes para fechar o negócio. Para isso, executivos das duas empresas devem se reunir ainda neste mês nos Estados Unidos para buscar um acordo.

A aquisição ainda não é dada como certa, mas a empresa chinesa conta com o apoio de um banco de investimento norte-americano e outros bancos chineses para concretizar a transação.

Assim como outras fabricantes de impressoras, a Lexmark está tentando sobreviver à mudanças no mercado digital, que está evoluindo rapidamente para plataformas móveis. Para diversificar suas fontes de receita, no ano passado, a empresa adquiriu a Kofax – empresa que fornece serviços de dados para empresas financeiras, de seguros e de saúde – por US$ 1 bilhão.

Na época, a Lexmark disse que o acordo dobraria o tamanho de sua unidade de software. Enquanto o negócio de software tem uma taxa de crescimento mais elevado, ele ainda representa uma pequena parcela da receita em comparação com o negócio de hardware.

/Com REUTERS