AP/Elaine Thompson Bons resultados mostram que esforço da Microsoft em se reestruturar como empresa de computação em nuvem está dando certo

A Microsoft divulgou nesta quinta-feira, 26, os resultados financeiros para o período entre janeiro e março de 2018 – equivalente ao terceiro trimestre do ano fiscal da empresa. O principal destaque foi o crescimento no lucro da empresa, com alta de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a US$ 7,4 bilhões, puxado pelo bom desempenho da companhia nas áreas de computação em nuvem e do pacote de produtividade Office.

As receitas também tiveram expressiva valorização na comparação com o período entre janeiro e março de 2017: ao todo, a empresa faturou US$ 26,8 bilhões no trimestre, em alta de 16%. "Nossos resultados neste trimestre mostram a confiança que nossos consumidores estão tendo na nuvem da Microsoft", disse o presidente executivo Satya Nadella, em carta aos investidores. "Estamos inovando em infraestrutura, inteligência artificial, produtividade e aplicações corporativas."

Nuvem. A plataforma de computação em nuvem da empresa, chamada de Azure, foi o setor que teve maior crescimento dentro da empresa, com alta de 93% no faturamento. "A Microsoft está ganhando tração com o Azure, um mercado em crescimento, mas ainda em aberto", disse Daniel Ives, da consultoria GBH Insights.

Segundo estimativas da consultoria Canalys, a Azure é vice-líder no mercado de nuvem, com 14% de participação – só fica atrás da plataforma Amazon Web Services, da Amazon que controla 32% do setor.

Outro setor que se destacou no balanço foi a plataforma de produtividade Office – especialmente pelo crescimento de 42% na receita gerada com o Office 365, solução que oferece programas como Word, Excel e PowerPoint na nuvem para os consumidores. Além disso, destaque para o crescimento do setor de games da empresa, cuja receita subiu 18% no período ante 2017 – as assinaturas da Xbox Live, rede de jogos do console Xbox, saltaram de 52 milhões para 59 milhões em um ano.