Concorrente do Uber; aplicativo de caronas chinês capta US$2 bi - Link - Estadão

A empresa líder no mercado chinês de aplicativo móvel de caronas e transporte urbano, Didi Kuaidi, disse ter levantado US$ 2 bilhões em uma rodada de arrecadação de fundos enquanto a competição com a norte-americana Uber se intensifica em seu mercado doméstico.

A Didi Kuaidi, que tem a maior participação de mercado em apps de caronas na China, disse em comunicado nesta quarta-feira, 8, que o montante arrecadado ainda pode crescer em “algumas centenas de milhões de dólares” devido ao que chamou de um “interesse tremendo de investidores globais.”

Didi Kuaidi também disse que essa arrecadação de fundos irá elevar suas reservas ao patamar de US$ 3,5 bilhões.

Essa última arrecadação da empresa, avaliada em mais de US$ 15 bilhões no total, irá intensificar sua batalha com o Uber, que recentemente disse que poderia injetar mais de US$ 1 bilhão no mercado chinês enquanto continua uma escalada agressiva na competição pelo segundo maior mercado mundial.

“Existem algumas áreas que estamos expandindo agora mesmo para estabelecer nossa posição de liderança no mercado mundial de serviços de transporte em plataforma móvel,” disse o presidente da Didi Kuaidi, Jean Liu, à Reuters.

Liu disse também que a companhia iria permanecer focada nos mercados chinês e de transporte, mas se recusou a comentar a valorização da empresa após a arrecadação.

Recentemente, a Didi Kuaidi disse, em carta aos acionistas, que realiza o triplo de viagens em relação ao Uber.

