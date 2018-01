Conselho do Yahoo discute venda de negócio de internet - Link - Estadão

AFP

Em uma série de reuniões que serão realizadas a partir desta quarta-feira, 2, até a próxima sexta-feira, 4, o conselho diretor do Yahoo vai avaliar a possível venda de seus negócios na internet, segundo reportagem do jornal norte-americano The Wall Street Journal.

A decisão foi tomada a partir de uma recomendação feita pelo fundo de investimentos Starboard Value, que detém 35% das ações do Yahoo. Segundo o jornal, os investidores estão insatisfeitos com a estratégia de mercado da empresa, que é liderada pela ex-executiva do Google, Marissa Mayer. “Estamos cada vez mais frustrados com sua falta de disposição para aceitar nossa ajuda e sua falta de consideração com nossa preocupação com a situação atual do Yahoo”, diz a carta Starboard.

O Yahoo passa por dificuldades para equilibrar as contas. De acordo com o balanço financeiro do Yahoo, a empresa registrou a maior queda nas vendas dos últimos quatro anos e reduziu sua expectativa de receita para o próximo trimestre. A receita da empresa permanece estagnada em US$ 1,04 bilhão e a companhia não tem tido sucesso em criar novos aplicativos e serviços de sucesso.

Além de vender seu negócio na internet, o Yahoo vai discutir se leva adiante o plano de vender sua participação de 15% no gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba, atualmente avaliada em cerca de US$ 30 bilhões. Anteriormente, Starboard havia apoiado esta proposta para evitar que a transação fosse taxada pelo serviço de arrecadação de impostos do Estados Unidos em US$ 12 bilhões. Contudo, na carta enviada ao Yahoo, a empresa volta atrás na decisão. Até as 15 horas (horário de Brasília), as ações do Yahoo operavam em forte alta de 6,5%.