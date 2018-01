Consórcio por trás da empresa de mapas Here negocia expansão - Link - Estadão

NYT

O presidente-executivo da Daimler disse à Reuters que um consórcio alemão de montadoras de veículos que controla a empresa de mapeamento digital Here está em conversas com potenciais novos membros.

Em agosto do ano passado, as montadoras alemãs BMW, Audi e Mercedes-Benz pagaram US$ 2,5 bilhões para comprarem os negócios de mapas de alta definição da Nokia, em um passo para desenvolverem carros autônomos.

O acordo foi fechado em dezembro e as montadoras alemãs iniciaram negociações para inclusão de novos membros em potencial, disse Dieter Zetsche em uma entrevista.

“Se há companhias individuais que já estão levantando o dedo, então isso será rápido e satisfatório. Não acredito que demorará muito tempo até que a primeira empresa faça um compromisso vinculante de aderir”, afirmou Zetsche em um evento da Mercedes-Benz em Portugal.

A Here precisa de investimentos adicionais para se tornar viável como ferramenta de navegação para carros que não precisam de motorista. A entrada de mais montadoras ao consórcio distribuiria o custo entre mais membros e pode melhorar o volume de informações de tráfego ao vivo que alimentarão os mapas dos veículos.

