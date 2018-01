Consultoria fatura ‘exportando’ empresas latinas para Inglaterra - Link - Estadão

A consultoria brasileira Integration conseguiu levar 25 empresas jovens de países da América Latina, como a fabricante chilena de bebidas Naïf Drinks e a fabricante argentina de carrinhos de golfe Baro, para fazer negócios na Inglaterra nos últimos dois anos. O número representa crescimento significativo em relação à quantidade de empresas da região que expandiram seus negócios por lá até 2014. O crescimento dos negócios das empresas latinas no país europeu tem mostrado que ajudar companhias latino-americanas a expandir globalmente pode ser um negócio lucrativo.

A Integration enxergou a oportunidade de entrar nesse segmento em 2014, quando prestava serviços de consultoria de estratégia de mercado para grandes empresas, como Microsoft e Johnson & Johnson. A empresa já atuava no mercado inglês há dois anos e ganharam uma licitação do governo inglês para buscar startups de países da América Latina.

“O governo inglês queria captar startups de outros continentes, mas não era possível fazer tudo sozinho”, afirma Carlos Lima, sócio-fundador da Integration. “Eles decidiram terceirizar o trabalho em uma decisão inédita no mundo.” A consultoria brasileira, porém, não faz a ponte entre a Inglaterra e empresas brasileiras, que são captadas diretamente pelo governo inglês por conta do tamanho do mercado.

Na prática, o trabalho da Integration consiste em criar um mapa das startups latino-americanas para participar do programa e traçar planos sobre como atrair as companhias para o Reino Unido. Lá, elas podem abrir seu próprio escritório, iniciar a oferta de seu produto ou serviço e atrair novos investimentos. É função da empresa também mostrar a importância e o que há de inovador no trabalho desenvolvido por estas empresas latinas para o governo da Inglaterra.

Dentre as que já participaram do processo, está a chilena Naïf Drinks, que vende bebidas a base de flores e decidiu expandir seus negócios após alcançar mais de 80 restaurantes e bares no Chile, com faturamento anual de US$ 200 mil. Para ir à Inglaterra, ela fez um investimento de aproximadamente £ 320 mil. Já a argentina Baro, que fabrica carrinhos de golfe, se arriscou mais: investiu £ 10 milhões para entrar na Inglaterra. Hoje, já conta com quatro funcionários e quer expandir para 20 até 2020.

O governo da Inglaterra paga a Integration por projeto, mas dá recompensas à empresa a cada empresa que é levada à Inglaterra com sucesso. Por questões contratuais, a empresa não revela seu faturamento. “Poucas empresas latinas olhavam para a Inglaterra”, diz Guido Solari, diretor de captação da Integration para o cone Sul. “Três anos depois, já temos mais de 250 empresas interessadas e 25 instaladas na Inglaterra.”