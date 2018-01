Coreia do Norte estava por trás do ataque WannaCry, afirma EUA - Link - Estadão

Symantec/Reuters Tela do WannaCry, ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores no final de maio

O governo dos Estados Unidos atriubui a hackers da Coreia do Norte a responsabilidade pelo ataque cibernético global WannaCry, que afetou centenas de milhares de computadores e servidores de empresas, hospitais e outras instituições importantes em todo o mundo em maio. As informações estavam em um artigo publicado por Thomas Bossert, conselheiro de segurança nacional do presidente norte-americano Donald Trump, no jornal The Wall Street Journal na edição desta terça-feira, 19.

Os EUA ainda devem divulgar um comunicado oficial sobre o assunto, mas a agência de segurança norte-americana já tinha indícios sobre a participação de hackers norte-coreanos no ataque desde junho. De acordo com o artigo publicado hoje, as informações foram corroboradas por outras oferecidas por governos de outros países, empresas de segurança e companhias e órgãos diretamente afetados pelo ataque.

"Não queremos fazer essa alegação de forma leve. Ela é baseada em evidências. Não estamos sozinhos em nossas conclusões. Outros governos e companhias privadas concordam conosco. O Reino Unido já atribuiu o ataque à Coreia do Norte e a Microsoft já identificou que havia afiliados do governo norte-coreano. O software malicioso atingiu computadores do setor de saúde no Reino Unido de forma dura, comprometendo sistemas que tem função crítica. Essas interrupções colocam vidas em risco."

De acordo com o artigo, a equipe de segurança do governo dos EUA vai continuar aumentando a pressão para suprimir tentativas de ataques norte-coreanos. Bossert também recomenda que as empresas afetadas pelo WannaCry melhorem suas defesas contra ataques cibernéticos de forma pró-ativa.