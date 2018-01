Coreia do Sul investiga Google por quebra de leis antitruste - Link - Estadão

Reguladores antitruste da Coreia do Sul disseram na sexta-feira, 12, que estão investigando se o Google violou as leis de competição de mercado no país ao obrigar fabricantes a pré-instalar aplicativos da empresa em smartphones.

A Comissão de Comércio da Coreia (KFTC) divulgou a investigação em um breve comunicado, sem se aprofundar sobre a natureza das possíveis violações das leis antitruste. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à agência de notícias Reuters no mês passado que a KFTC estaria inspecionando a sede do Google em Seul.

A declaração do órgão antitruste veio depois de um relatório da mídia local, dizendo que o KFTC tinha decidido apurar se o Google estaria deixando aplicativos da empresa pré-instalados em smartphones com sistema operacional Android, violando leis de antitruste no país asiático.

O Google se recusou a comentar o assunto.