Corte russa nega apelação do Google sobre caso de antitruste - Link - Estadão

Reuters O sistema Android é o mais popular em dispositivos móveis no mundo.

Uma corte russa negou as apelações do Google de que a empresa não comete monopólio ao pré-instalar aplicativos de seus serviços, como o Gmail e o buscador que lhe dá nome, em dispositivos móveis que usam o sistema operacional Android.

Na última terça-feira, o órgão regulador antimonopólio da Rússia, o FAS, disse que a empresa e a instituição não tinham chegado a um acordo fora do tribunal sobre o caso, iniciado em 2015. Na época, o FAS impôs multa de 438 milhões de rublos (US$ 6,85 milhões) ao Google ao decidir que a empresa abusava de sua posição dominante ao exigir a pré-instalação de determinados aplicativos em dispositivos móveis que usam Android.

O Google apelou da decisão, enquanto o FAS disse que um acordo fora do tribunal era possível se o Google admitisse a violações de leis antitruste e pagasse multa. "As negociações com o Google sobre o acordo não deram em nada. Agora cabe à Justiça decidir sobre o caso," disse Elena Zaeva, chefe do Departamento de Regulação de Telecomunicações e Tecnologia da Informação do FAS, segundo a agência de notícias Interfax.

O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.