GABRIELA BILO | ESTADAO CONTEUDO Por meio do Coursera, alunos tem acesso a mais de 2 mil cursos

A startup de educação online americana Coursera lança nesta terça-feira, 27, no Brasil, um novo programa destinado a ajudar os brasileiros que querem renovar seus conhecimentos para conquistar um emprego melhor. Chamado de Coursera para sua Carreira, a iniciativa consiste no lançamento de 24 cursos em português voltados ao mercado de trabalho. Segundo Jeff Maggioncalda, presidente executivo da plataforma, eles foram desenvolvidos pela empresa em parceria com universidades brasileiras, a partir de uma lista dos cursos em inglês mais acessados pelos usuários do País.

“Temos cursos em inglês com legenda e sabemos que há brasileiros que falam outras línguas, mas o jeito mais simples de fazer a educação acessível é ter versões nos idiomas nativas dos cursos”, diz ele, em entrevista exclusiva ao Estado. É a primeira vez que o Coursera lança um programa consolidado do tipo no mundo – iniciativas semelhantes foram feitas de modo informal nos mercados chinês e de língua espanhola, alega a startup.

Hoje, segundo a empresa, o Brasil é o quinto País com mais usuários, com 1,4 milhão de estudantes ativos na plataforma – ficamos atrás apenas de EUA, Índia, China e México. Porém, 90% dos brasileiros que acessam a plataforma hoje fazem cursos em inglês – o que mostra, para Maggioncalda, que o Coursera ainda está longe de atrair o grande público no País. Ao todo, o Coursera tem hoje 31 milhões de usuários no planeta.

Na lista de instituições, há nomes como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Insper e a Fundação Instituto de Administração (FIA).

Entre os cursos, destaque para as áreas de Gerenciamento de Produtos, Programação, Marketing e Administração de Empresas – alguns deles feitos em parceria com a Universidade de Irvine, nos Estados Unidos. Mas há também exceções, com disciplinas que podem interessar profissionais da área de Saúde, como “Compreendendo o Zika e doenças emergentes”, da USP.

Trajetória. Fundada por Andrew Ng, professor da Universidade de Stanford, em 2012, o Coursera tem hoje mais de 2,7 mil cursos. A companhia oferece cursos gratuitamente – quem quiser um certificado oficial de conclusão do curso, porém, precisa pagar à startup, em valores que giram em torno de US$ 100.

Além disso, a empresa também oferece seus serviços para corporações, que podem contratar cursos para os funcionários – eles podem fazer as aulas e receber os certificados gratuitamente. Outra forma de faturar que a empresa lançou recentemente são cursos de mestrado online, em parceria com as Universidades de Michigan e Illinois, ambas nos Estados Unidos. “Estamos crescendo rapidamente e seremos lucrativos em breve”, diz Maggioncalda.

Hoje, o presidente executivo do Coursera vê como rivais empresas como edX e Udacity. “Eles fazem cursos muito avançados e voltados para o mercado de trabalho, mas produzem seu próprio conteúdo”, diz. “Nosso diferencial é ter cursos de várias áreas e com parcerias com grandes universidades. Para muita gente, é o melhor e mais barato jeito de ter acesso à educação.”