Cresce o número de ataques contra bolsas de negociação de bitcoins - Link - Estadão

Pioneira no mercado de moedas virtuais, Bitcoin é alvo de restrições na Rússia

No início do mês, hackers entraram num sistema de troca de bitcoins, chamado Bitifinex, e roubaram cerca de US$ 70 milhões em valor da moeda virtual. Este roubo, o segundo maior da história envolvendo bitcoins, é uma ocorrência rara no mundo emergente das moedas virtuais.

Entretanto, novos dados divulgados pela Reuters indicam que um terça das plataformas de negociação de bitcoin foram invadidas. Além disso, este risco crescente para os donos de moedas virtuais é agravado pelo fato de não haver seguro algum para absorver as perdas.

"Há um sentimento geral na comunidade que qualquer bolsa de moedas virtuais está em risco", disse um investidor profissional, que perdeu cerca de US$ 1 mil em bitcoins quando Bitfinex foi invadido. Ele não quis ser identificado para este artigo.

"Então, ao investir, você sempre tem esse medo. Eu perdi uma pequena quantidade em comparação com os outros, mas eu sei de investidores e comerciantes que perderam milhões de dólares de bitcoins", disse.

Os desafios com a segurança dos bitcoins, porém, só está começando. "Não acho que qualquer bala de prata tecnológica irá resolver os problemas de violação de segurança", disse Tyler Moore, professor assistente de segurança cibernética da Universidade da Escola Tandy de Ciência da Computação de Tulsa.

Um estudo de Moore, financiado pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA, mostra que desde a criação do bitcoin em 2009 a março de 2015, 33% de todas as trocas de bitcoin durante esse período foram interceptadas por hackers. É a primeira estimativa da extensão das violações de segurança no mundo bitcoin.

Tradição. Enquanto isso, de acordo com a Clearing, uma organização sem fins lucrativos, dos 6 mil bancos operacionais dos EUA, apenas 67 sofreram uma violação de dados entre 2009 e 2015. Isso é cerca de 1% dos bancos norte-americanos.