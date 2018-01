Criadora do Angry Birds deve abrir capital em setembro - Link - Estadão

Aly Song/Reuters IPO pode ajudar Rovio a financiar novo filme de Angry Birds

A desenvolvedora de games Rovio, que está por trás do sucesso Angry Birds, está planejando fazer sua oferta inicial de ações no início de setembro, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. O IPO deve levar o valor de mercado da empresa de games para celular para cerca de US$ 2 bilhões. A empresa pretende levantar cerca de US$ 400 milhões, segundo fontes próximas. Procurada pela agência, a empresa não confirmou a informação.

Ao abrir capital, a empresa pode mostrar se os investidores acreditam no potencial de empresas de jogos para celulares, uma vez que elas têm dificuldade em repetir o sucesso de seus primeiros títulos. Um exemplo é a desenvolvedora de games King, que criou o sucesso Candy Crush, mas acabou adquirida em 2015, com preço inferior ao de sua abertura de capital.

A Rovio é controlada pelo diretor do conselho da empresa, Kaj Hed, que possui uma fortuna de US$ 1,4 bilhões e, atualmente, é dono de 69% da empresa -- a Rovio foi cofundada pelo sobrinho de Hed, Niklas Hed. A empresa, que é baseada na Finlândia, teve crescimento de 34% na receita em 2016, alcançando 190,3 milhões de euros.

Com o IPO, a Rovio poderia levantar fundos para produzir o filme "Angry Birds 2", planejado para 2019. O primeiro filme da franquia, lançado no ano passado, conseguiu levantar US$ 350 milhões em receita global de bilheteria. A empresa também poderia investir mais em seus outros games, como Battle Bay, e também em novas versões do game Angry Birds.