Criminosos levantam menos de US$ 70 mil com ataque cibernético em massa - Link - Estadão

Reuters Ciberciminosos pediram resgate de arquivos em Bitcoin, mas poucos conhecem moeda virtual

Os criminosos levantaram menos de US$ 70 mil de usuários que buscavam retomar acesso a seus computadores, de acordo com informações divulgadas por Tom Bossert, assessor de segurança interna de Trump. O número está em linha com o divulgado com outras fontes da área de segurança que acreditam que os criminosos tenham ficado com cerca de US$ 50 mil em pagamentos de resgate dos computadores infectados. A maioria dos especialistas recomenda que as vítimas desse tipo de ataque não paguem o valor pedido, já que isso não garante que os arquivos sejam liberados para uso.

"Não sabemos se os pagamentos levaram a quaisquer recuperações de dados", diz Bossert. Alguns especialistas de segurança cibernética do setor privado disseram não ter certeza se o motivo do ataque foi principalmente ganhar dinheiro, destacando que a maior parte dos grandes ransomware e outros tipos de campanhas de extorsão cibernética arrecadam milhões de dólares. "Acredito que o objetivo foi espalhar o ataque com o propósito de causar o maior dano possível", disse Matthew Hickey, cofundador da consultoria cibernética britânica Hacker House.

Durante o ataque cibernético em massa que começou na última sexta-feira, os cibercriminosos bloqueavam os arquivos dos computadores infectados e pediam o pagamento do equivalente a US$ 300 em moeda virtual Bitcoin. A estimativa é de que, até o momento, o ransomware Wanna Cry tenha feito mais de 300 mil vítimas em todo o mundo, mas apenas uma fração delas fez o pagamento.

De acordo com a rede de TV norte-americana CNBC, o número de pagamentos começou a crescer na segunda-feira. Isso porque o ataque usado estabelecia uma contagem regressiva que aumentava o valor do pagamento após 72 horas do início do ataque até sete dias depois. Os criminosos dizem que, a partir da próxima sexta-feira, os arquivos ficarão permanentemente bloqueados. Isso pode fazer algumas empresas e pessoas que não tem backup dos dados em nenhum outro lugar a tentar pagar para recuperar o controle dos arquivos -- o que os especialistas em segurança recomendam fortemente que as pessoas não façam.

Uma das principais razões para o baixo volume de pagamentos, segundo o especialista em segurança James Smith, presidente executivo da startup britância Ellipptic, é o desconhecimento das pessoas em relação a como pagar em Bitcoins. "Eles dissera para as empresas fazerem o pagamento em Bitcoin, mas muitas delas se perguntam o que Bitcoin", explicou o especialista à CNBC.