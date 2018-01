Declínio na venda de iPhones faz lucro da Apple cair 27% - Link - Estadão

O lucro da Apple recuou 27% no terceiro trimestre, pressionado pelo primeiro recuo prolongado nas vendas do iPhone desde que o produto foi lançado em 2007. A receita da empresa caiu pelo terceiro trimestre seguido, juntamente com as vendas de seu principal produto, que deve ganhar uma nova versão em setembro.

Os modelos atuais de smartphones da Apple não fizeram tanto sucesso quanto os primeiros modelos de tela grande da empresa, pressionados pela desaceleração do crescimento do mercado e pela baixa demanda na China. Além disso, os consumidores estão demorando mais para trocar de aparelhos, seja por mudanças nos contratos de planos de telefonia oferecidos pelas operadoras e pela maior oferta de smartphones usados.

O lucro líquido da Apple foi de US$ 7,8 bilhões no terceiro trimestre do ano fiscal, uma queda na comparação com os US$ 10,6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Os ganhos por ação recuaram para US$ 1,42 ante US$ 1,85, no ano passado. A receita recuou 14,6% para US$ 42,3 bilhões – o total chegou a US$ 49,6 bilhões no ano passado.

Às 18h18, as ações da companhia subiam 6,59% na negociação após o fechamento da bolsa de Nova York, com os resultados superando as expectativas do mercado. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam que a Apple reportaria ganhos de US$ 1,38 por ação sobre receitas de US$ 42,1 bilhões.

O recuo das vendas do iPhone acontece ao passo em que a rival chinesa da Apple, a chinesa Huawei, ganha terreno no mercado global de smartphones, aumentando a ameaça para as gigantes Apple e Samsung Electronics. O chefe da unidade de bens de consumo da Huawei, Richard Yu, manifestou confiança de que atingiria sua meta de exportar 140 milhões de smartphones neste ano, em uma alta de 30% na comparação com 2015. A companhia chinesa disse que exportou 60,6 milhões de smartphones nos seis meses encerrados em junho, aumento de 25% ante o ano passado.