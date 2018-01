Decolar.com pode abrir capital na Nasdaq em 2017 - Link - Estadão

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO André Alves, presidente da Decolar.com

A agência de viagens online Decolar.com está preparando sua abertura de capital na bolsa de valores Nasdaq no segundo semestre de 2017 – as informações foram obtidas pela Reuters com três fontes próximas ao assunto. Segundo elas, a empresa, criada em Buenos Aires, começou conversas com bancos de investimento americanos.

O fundo de investimentos Tiger, que tem 60% do Decolar.com, acredita que a empresa de 17 anos de idade já está suficientemente estabelecida e conhecida do público para abrir seu capital. Segundo as fontes, o Decolar.com ainda vai contratar os bancos responsáveis pela oferta pública inicial de ações – entre os candidatos, há o Citigroup, o Morgan Stanley, o JPMorgan Chase e um banco brasileiro, não identificado pelas fontes.

Procurado pela Reuters, a assessoria de comunicação do Decolar.com confirmou o plano de ter uma oferta pública inicial de ações, sem dar mais detalhes sobre o tema. Já o fundo Tiger se recusou a comentar o assunto.

O Decolar.com é apenas uma dos poucos unicórnios surgidos na América Latina – o nome é dado a startups que vale mais de US$ 1 bilhão. Entre as companhias que também estão neste grupo, estão as argentinas MercadoLibre (conhecida como Mercado Livre no Brasil) e Patagon.

Concorrência. A Decolar.com (que se chama Despegar.com nos países latino-americanos) foi fundada pelo empreendedor Roberto Souviron em 1999. Ela, bem como outras empresas online de viagens, tiraram vantagem da evolução digital para conseguir cortar preços e oferecer a seus clientes passagens e hotéis mais em conta. Hoje, a empresa opera em 24 países de língua espanhola, além do Brasil.

No ano passado, a empresa teve US$ 3,5 bilhões em reservas no ano passado – 40% disso veio do Brasil. É um número 10 vezes superior ao da CVC Brasil, a maior agência de viagens do País.

Além da Tiger, outros investidores da Decolar.com incluem o site de viagens Expedia e fundos de investimento como General Atlantic, Sequoia e Insight Venture Partners. Segundo as fontes, o Decolar.com foi avaliado em US$ 1,4 bilhão no ano passado, quando o Expedia comprou uma participação de 20% na empresa por US$ 270 milhões.

A Tiger também possui outros investimentos no Brasil: entre elas, estão a fintech Nubank e a holding de e-commerce N2com, conhecida pela loja Netshoes.