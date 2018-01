Dell planeja abrir capital para pagar dívidas, diz fonte - Link - Estadão

Divulgação A fabricante de hardwares e computadores Dell vai investir US$ 1 bilhão nos próximos 3 anos na área de internet das coisas.

A Dell Tecnhologies, uma das maiores fornecedoras de hardware e software do mundo, está considerando fazer um oferta pública de ações (IPO) este ano para levantar fundos e pagar dívidas, disse uma fonte a agência de notícias Bloomblerg. As conversas ainda estão nos primeiros passos e o assunto deve ser discutido pela primeira vez oficialmente entre os membros do conselho no final deste mês.

O dinheiro ajudaria a empresa expandir ainda mais seus negócios ou pagar parte de suas dívidas. A Dell deve hoje cerca de US$ 46 bilhões, uma gorda dívida adquirida principalmente com a compra do provedor de tecnologia de armazenamento EMC Corp e da participação majoritária do fornecedor de software de data center VMware.

Especula-se ainda que a Dell use o IPO para levantar dinheiro necessário para o seu serviço de computação em nuvem. Fontes disseram que, no ano passado, a empresa tentou captar investimentos com bancos na ordem de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões, mas não teve sucesso.

A empresa não quis confirmar as informações. Mas caso decida vender suas ações, a Dell entra na lista de grandes empresas de tecnologia que optaram pelo IPO em 2018. Atualmente a Dropbox – empresa de compartilhamento de arquivos – e a Spotify – companhia de música paga por streaming – sinalizaram pela abertura de capital nos próximos meses.