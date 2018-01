Desenvolvedores encontram falha de segurança em chips da Intel - Link - Estadão

Reuters Desenvolvedores descobriram uma falha nos chips da Intel que deixa computadores vulneráveis.

Uma falha no design de processadores fabricados pela Intel na última década foi descoberta por uma série de programadores, segundo o site britânico The Register. Para impedir que hackers possam explorar a vulnerabilidade para atacar usuários, os sistemas operacionais Windows e Linux terão de ser atualizados. Contudo, segundo especialistas, as atualizações podem resultar em perda de velocidade de processamento dos chips.

A falha afeta a memória kernel dos processadores e permite que aplicações descubram conteúdos que deveriam estar protegidos na memória. Dentro dos computadores, o kernel tem completo controle do sistema operacional e conecta as aplicações ao processador, memória e outras partes do hardware.

De acordo com o site, a comunidade de desenvolvedores do sistema Linux já está trabalhando para corrigir o defeito. A Microsoft, por sua vez, provavelmente deve liberar uma atualização na próxima terça-feira, 9, já que estava testando correções com usuários betas no final de 2017. Segundo a publicação, sistemas operacionais similares, como o macOS da Apple, também precisarão de atualizações.

A principal concorrente da Intel, a fabricante de microprocessadores AMD enviou um e-mail aos desenvolvedores do Linux esclarecendo que seus chips não estão vulneráveis a este tipo de ataque. Após divulgação da vulnerabilidade, as ações da Intel apresentavam queda de mais de 6%, enquanto a AMD tinha alta de 7%. Até o momento, a Intel não se pronunciou sobre o assunto.