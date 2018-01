Diário da SXSW 2016: 'Obama é o cara' - Link - Estadão

EFE

Inovação. Para Obama, serviços públicos devem ser tão simples quanto 'pedir uma pizza'

Marcelo Moraes*

“Obama é o cara”. Esse foi o tom do primeiro dia do SXSW, que contou com a presença do presidente americano pra falar de engajamento social no século 21. Naturalmente havia mais gente interessada em acompanhar o evento no salão onde a conversa aconteceu e a organização promoveu um sorteio. Quem deu sorte estava animado e quem não deu – meu caso – teve que acompanhar a transmissão ao vivo de outros espaços. Valeu a pena.

Num formato de talk show, Obama falou sobre diversos temas, começando sobre como ele promoveu o envolvimento dos melhores cérebros do mundo digital para modernizar a infraestrutura de tecnologia e os serviços oferecidos aos americanos via web. Para um brasileiro, é difícil avaliar até onde ele de fato implementou essa política, mas faz todo sentido. Aliás, o final da conversa foi uma convocação às pessoas que participaram do evento para seguirem contribuindo com o desenvolvimento dos Estados Unidos no mundo digital. America needs you. Bem típico.

Um ponto interessante abordado por Obama foi como os Estados Unidos cada vez mais entendem que universalizar o acesso à internet na residência de toda a população é essencial. A principal razão debatida foi o uso dos recursos que a web proporciona para a educação, do apoio a pesquisas até o ensino à distância. Faz todo sentido e vale parar pra pensar.

Outro destaque do dia foi o desenvolvimento do carro autônomo do Google, que promete revolucionar a forma como nos locomovemos. O trabalho conduzido por Chris Urmson está bastante avançado e, embora a empresa não estime uma data de lançamento, a impressão é que nos próximos dois anos podemos ter uma versão comercial do produto.

Pelo grau de complexidade do projeto, o Google considera uma estratégia de lançamento diferenciada, disponibilizando o veículo em cidades específicas e com restrições de uso. À parte todos os desafios de desenvolvimento do produto, a iniciativa promete um novo mundo para quem tem dificuldades de locomoção – uma pessoa com visão deficiente ou um idoso – e também para quem quer simplesmente aproveitar o tempo gasto entre a casa e o trabalho.

No mais, nada como estar no evento para aprender algumas coisas que vão te fazer aproveitar melhor e perder menos tempo no SXSW.

#dicasxsw. Pegue sua credencial na véspera da abertura do evento. No primeiro dia as filas são gigantescas.

#dicasxsw. Conheça os espaços dos patrocinadores e participe dos eventos que eles promovem. Você vai se divertir, conhecer gente nova, ver boas ideias promocionais e, de quebra, pode ganhar uns produtos legais.

*Marcelo Moraes é diretor de marketing publicitário do Grupo Estado.