Didi Chuxing recebe novo investimento de US$ 5,5 bi - Link - Estadão

REUTERS/Jason Lee/Files A companhia chinesa Didi Chuxing deve investir em novos mercados e em inteligência artificial

Maior empresa de transporte por aplicativo na China, a Didi Chuxing anunciou ontem que recebeu um investimento de US$ 5,5 bilhões. De acordo com informações publicadas pela agência de notícias Bloomberg, o dinheiro será usado para financiar a expansão de seus negócios no exterior e, posteriormente, desenvolver tecnologias de inteligência artificial. Com o aporte, a estimativa do valor de mercado da empresa subiu para US$ 50 bilhões.

Dentre as companhias que participaram desta nova rodada, de acordo com as fontes ouvidas pela Bloomberg, estão a japonesa Softbank, a empresa de investimentos Silver Lake e os bancos China Merchants e Bank of Communications.

Procuradas pela Reuters, a Didi Chuxing e a Softbank não responderam aos pedidos para comentar o novo investimento na empresa chinesa.

Avanço. Alguns dos novos planos da companhia chinesa já estão se concretizando. Na expansão internacional, a Didi anunciou em janeiro deste ano que estava investindo cerca de US$ 100 milhões na startup brasileira 99, que também oferece serviços de transportes por aplicativo.

Em relação aos avanços de inteligência artificial, a empresa abriu no mês passado um laboratório de pesquisas de inteligência artificial, no Vale do Silício, para desenvolver novas tecnologias de Big Data e para acelerar pesquisas no segmento de carros autônomos.

A empresa ganhou relevância no ano passado quando, após uma disputa acirrada com o Uber na China, a empresa comprou a operação do rival. Como parte do acordo, a Didi se comprometeu a investir US$ 1 bilhão na operação global do Uber.