Kim Kyung-Hoon/Reuters Empresa chinesa Didi Chuxing está apostando na expansão de seus mercados

A empresa chinesa Didi Chuxing e o SoftBank decidiram se juntar para lançar até o fim do ano um novo serviço de transporte por aplicativo no Japão. O novo projeto faz parte do planejamento estratégico da Didi para expandir seus negócios tecnológicos para mercados potenciais fora da China. O SoftBank é um dos principais investidores da empresa chinesa.

Sem divulgar os detalhes de como será a próxima empresa, as duas companhias disseram nesta sexta-feira, 9, que devem fazer testes da nova plataforma no Japão até o fim do ano. O país é conhecido pelas rígidas leis que impedem motoristas não profissionais de oferecerem serviços de taxi. Os aplicativos existentes se limitam a atender frotas de táxis e usuários por meio da plataforma.

O movimento da Didi faz parte de uma corrida pela liderança dos mercados que aliam transporte e tecnologia. Nesse cenário, Didi e Uber, bem como os fabricantes de automóveis tradicionais, estão expandindo seus mercados para além das fronteiras que as empresas surgiram.

“Dentro de um ano, se você for um viajante chinês em qualquer lugar que você vá você terá a opção de usar o Didi para encontrar um meio de transporte. E isso ajuda a empresa a proteger sua base de clientes existente”, disse Kirk Boodry, analista da New Street Research.

No início do ano a empresa chinesa comprou a startup brasileira 99 por US$ 1 bilhão, após um ano de investimentos na companhia. A Didi também tenta no mercado no México e expandir sua participação em Hong Kong e Taiwan.