Difícil justificar o preço das ações da Snap, diz jornal financeiro - Link - Estadão

AP Photo/Mark Lennihan A Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, abriu seu capital em março deste ano

O preço da ação da Snap parece sobrevalorizado após uma alta em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na semana passada. A opinião sobre o quadro econômico da empresa responsável pelo aplicativo Snapchat foi publicada pelo jornal financeiro Barron's neste domingo, 5.

As ações da Snap fecharam em US$ 27,09 na sexta-feira, 3. O valor é bem acima do preço inicial de seu IPO, de US$ 17 por ação, estabelecido na quarta-feira, 1. A empresa, que é dona do Snapchat, um aplicativo popular entre os jovens por suas mensagens que desparecem, levantou cerca de US$ 3,4 bilhões em sua abertura de capital.

De acordo com o artigo da Barron's, a Snap já é avaliada em cerca de 34 vezes a sua receita projetada para 2017, de cerca de US$ 1 bilhão, com base em seu valor corporativo. Enquanto isso, o Facebook é avaliado em cerca de 10 vezes mais.

Para a Barron's, mesmo se acontecer um forte crescimendo da empresa, é difícil justificar mais da metade do preço atual das ações. "O Snap não deve ser rentável até 2020", disse o jornal financeiro. "Mas mesmo assim, as ações do Snap poderia ser cortadas pela metade. Só assim para ser justo."