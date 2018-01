Diretor de operações do Twitter deixa empresa - Link - Estadão

Adam Bain, ex-diretor de operações do Twitter

O Twitter anunciou a saída do vice-presidente de operações Adam Bain. "O senhor Bain vai continuar no Twitter nas próximas semanas para auxiliar na transição do cargo", disse a companhia no final da quarta-feira, 9. Bain é considerado por muitos como responsável por uma robusta área de negócios com propaganda na companhia de mídia social.

A decisão de Bain é mais um revés para o Twitter, que contratou bancos para buscar ofertas de aquisição da empresa mas tem encontrado poucas propostas de interessados. No mês passado, a rede social anunciou que vai cortar 9% sua força de trabalho global na tentativa de se tornar uma empresa lucrativa.

Bain será substituído pelo diretor financeiro, Anthony Noto, segundo o Twitter. A empresa busca agora um substituto para o cargo de Noto.

Adam Bain começou a trabalhar no Twitter em 2010, quando a empresa praticamente não tinha receita. O executivo criou uma área de venda de publicidade na companhia que gerou cerca de US$ 2,2 bilhões no ano passado. Antigamente cotado para assumir a presidência da empresa, Bain comanda a diretoria de operações desde outubro de 2015, quando Jack Dorsey voltou ao cargo de presidente executivo.

"Creio que Bain é a pessoa mais competente do Twitter", disse o analista Michael Pachter, da Wedbrush Securities. "A única parte do negócio que realmente funcionou foi a parte que em que ele trabalhou, que foi publicidade", acrescentou.

Com uma base de usuários estagnada em pouco mais de 300 milhões – contra 1,8 bilhão do Facebook –, o Twitter viu o valor de sua ação cair para abaixo de US$ 18, ante o pico de US$ 69 no início de 2014. A companhia abriu capital em 2013, com as ações cotadas a US$ 26.