Disputa de patentes entre Samsung e Apple chega à Suprema Corte dos EUA - Link - Estadão

Empresa sul-coreana questiona interpretação do júri relativa a patentes de design

A disputa entre dois gigantes da tecnologia por suposta violação de patentes chegou à Suprema Corte norte-americana. Na última segunda-feira, 14, a Samsung solicitou ao tribunal que reveja as decisões relativas à quebra de patentes de design. A empresa quer reverter o pagamento de uma indenização no valor de US$ 352 milhões, referente à suposta violação de patentes de design. A sul-coreana entrou com o recurso no mesmo dia em que teve de pagar US$ 548 milhões à Apple referentes à violações de patentes de recursos de software – as duas empresas entraram em acordo sobre o pagamento em 3 de dezembro.

No julgamento sobre as violações de patentes de design e de recursos de software, que aconteceu em agosto de 2012, a Apple convenceu o júri de que a Samsung usou em seus produtos elementos básicos do design do iPhone, como cantos arredondados e interface de acesso com ícones menores. A empresa sul-coreana questiona a interpretação do júri.

“O júri poderia ver os designs patenteados pela Apple, olhar os celulares da Samsung, perceber que ambos têm formas retangulares, cantos arredondados, telas planas e grandes ícones coloridos e decidir que deve haver violação de patentes de design. Embora estes recursos compartilhados sejam funcionais, não ornamentais”, diz o texto do recurso, de acordo com reportagem do jornal The Wall Street Journal.

A Samsung também discorda da forma como o valor das patentes de design é calculado. A indenização leva em conta todo lucro que a Samsung obteve com os smartphones que estão descritos no processo.

O processo entre as duas empresas se arrasta há mais de cinco anos, depois que a Apple acusou a Samsung de copiar recursos das primeiras versões do iPhone ao lançar smartphones da linha Galaxy. Não há garantias de que a Suprema Corte levará o caso adiante.

Incomuns. Patentes de design não são tão comuns quanto as chamadas patentes de utilidade, que se referem a como o produto funciona. Segundo o jornal, o escritório norte-americano de patentes e marcas registradas recebeu, em 2014, cerca de 36 mil pedidos de patente de design e 580 mil pedidos de patente de utilidade.

A disputa nos tribunais esquenta a rivalidade entre Samsung e Apple, que ocupam a primeira e a segunda posições entre as maiores fabricantes de smartphones do mundo, respectivamente. No terceiro trimestre de 2015, a coreana alcançou 23,8% do mercado mundial, enquanto sua principal rival ficou com 13,5%, de acordo com dados da consultoria IDC.