Dona do iFood e PlayKids recebe aporte de US$ 53 milhões - Link - Estadão

Sergio Castro/Estadão Escritório da Movile, em São Paulo

A Movile, empresa de tecnologia brasileira que é dona dos aplicativos iFood e PlayKids, anunciou nesta quinta-feira, 29, que recebeu um novo aporte de US$ 53 milhões. A rodada de investimento foi feita pelo grupo Naspers, que já faz investimentos na empresa desde 2008, e pelo fundo de investimentos brasileiro Innova Capital. O valor investido envolveu US$ 30 milhões recebidos na última semana e outros US$ 23 milhões recebidos ao longo dos últimos meses.

De acordo com a Movile, o valor será utilizado para impulsionar o crescimento da Movile em segmentos como delivery, ingressos e educação. Parte do valor será investido na Rapiddo Entregas, aplicativo que conecta entregadores a pessoas que precisam enviar encomendas.

"A Movile vai usar grande parte do aporta para ampliar a rede de negócios da Rapiddo, que é a grande aposta da empresa neste novo momento", afirma o diretor da plataforma, Mauro Piazza. "A Movile cresceu, e agora não fazemos mais apostas pequenas. Para algo ser revelante para nós, precisamos falar de grandes investimentos e que impactam milhões de usuários. É o que esperamos com a Rapiddo."

Atualmente, a Movile tem cerca de 100 milhões de usuários ativos mensais, considerando o conjunto de seus aplicativos, que incluem o iFood (entrega de comida), PlayKids (conteúdo para crianças), Rapiddo Entregas (entregas) e Sympla (gestão de eventos e venda de ingressos).

Agregador. Na semana passada, a Movile anunciou o aplicativo de agregador de serviços Rapiddo. O aplicativo ganhou, há dois meses, um serviço de recarga de celulares pré-pagos e, em breve, terá serviços como entrega de supermercado, venda de passagens aéreas, serviço de correio, táxi, entre outro serviços. Por enquanto, o agregador está disponível apenas em Campinas, no interior de São Paulo, mas deve começar a se expandir em breve com o investimento.

"A Movile tem uma capacidade única de oferecer uma experiência mobile para o online e o offline", afirma Piazza, ao Estado. "E é isso que queremos levar ao Rapiddo, com milhões de usuários usando nossos recursos em uma única plataforma."