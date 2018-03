Movile Eduardo Henrique, diretor de novos produtos e cofundador da Movile

Dona de aplicativos como o iFood, a empresa brasileira de tecnologia Movile investiu US$ 18,3 milhões na fintech Zoop, que desenvolve soluções para meios de pagamento e serviços financeiros.

"Queremos que a Zoop seja líder em plataforma de pagamentos na América Latina e aportamos o dinheiro para ela se estruturar e escalar as operações", disse à agência de notícias Reuters o co-fundador e diretor de novos negócios da Movile, Eduardo Henrique.

Segundo ele, todas as empresas do grupo Movile utilizarão a plataforma da Zoop para oferecer aos clientes soluções próprias de pagamentos, além de serviços de movimentação financeira. "Várias das nossas empresas estão em processo de integração com a Zoop. Quem está mais avançado é o iFood”, contou o executivo.

Movile e Zoop iniciaram há cerca de um mês a fase piloto de um projeto que prevê a inserção de máquinas de pagamento da marca iFood no mercado. De acordo com Henrique, o lançamento oficial do produto está previsto para o segundo trimestre deste ano.

"Antes, deixávamos de ganhar com as transações de pagamento dentro dos estabelecimentos comerciais. Agora, vamos oferecer a maquininha iFood e uma gama de serviços para processar transações e antecipação de recebíveis", disse Fabiano Cruz, presidente executivo da Zoop.

A fintech tem uma plataforma "white label" – isto é, desenvolve uma solução "sem marca", que pode ser adotada por outras empresas. No caso específico, a Zoop vai ajudar a Movile a integrar os seus diferentes negócios, que incluem também a startup de ingressos e organização de eventos Sympla e o aplicativo de transmissão de vídeos para crianças PlayKids.

A expectativa, acrescentou o co-fundador e diretor de novos negócios da Movile, é de que um “volume colossal” de transações seja processado por meio da plataforma da Zoop. Além do Brasil, a Movile também atua nos Estados Unidos, França, México, Colômbia, Peru e Argentina, somando mais de 100 milhões de usuários ativos mensalmente e 1,6 mil funcionários.

Desde 2013, o grupo já aportou sozinho mais de R$ 100 milhões no aplicativo iFood, que recebe 6,2 milhões de pedidos mensais; R$ 28 milhões na Sympla e US$ 15 milhões na PlayKids. O recente aporte na Zoop ocorre meses após um investimento de valor não informado da Movile na startup colombiana de delivery Mercadoni em dezembro do ano passado, no primeiro investimento da Movile fora do País.