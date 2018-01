Dona do Snapchat tem queda histórica após resultados frustrantes - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Snap chegou ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

As ações da Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens Snapchat, caíram mais de 14% durante o pregão desta sexta-feira, 11, na bolsa de valores de Nova York, e foram negociadas pela primeira vez abaixo da marca de US$ 12, bem abaixo dos US$ 17 pelos quais os papeis da empresa

A queda dos preços é resultado da frustração dos investidores com o crescimento da empresa. Pela segunda vez, o número de usuários do Snapchat ficou abaixo do esperado – a empresa encerrou o mês de junho com 173 milhões de usuários diários, contra 175,2 milhões na expectativa dos analistas.

Mais do que a falta de crescimento, o principal problema da empresa é a concorrência com outros aplicativos – tanto o Instagram Stories como o WhatsApp Status, ambos do Facebook, mandam mensagens efêmeras e já têm mais de 250 milhões de usuários diários.

Alguns analistas atribuem o número à decisão da Snap de não emitir uma previsão, o que resultou em estimativas agressivas de Wall Street.

"Estamos nos estágios iniciais de fazer essas melhorias, e estimaria que não vamos começar a ver resultados significativos desses esforços até o segundo trimestre do próximo ano", disse o presidente-executivo Evan Spiegel em teleconferência na quinta-feira, referindo-se a melhorias no desempenho do Snapchat em celulares com sistema Android.