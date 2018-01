Dona do Snapchat venderá suas ações por US$ 17 em IPO - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Com o preço inicial de US$ 17 por ação, a Snap chega ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

A Snap, empresa dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, anunciou na tarde desta quarta-feira, 1, que vai vender suas ações por US$ 17 em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores de Nova York.

Considerando o valor dos papeis em US$ 17, a empresa deve ser avaliada em US$ 24 bilhões – 20% a mais do que seu valor de mercado na última rodada de investimentos.

Com a oferta pública de papeis, a empresa deve colocar aproximadamente US$ 3,4 bilhões em seus cofres. Com os valores, a Snap confirma a expectativa do mercado pelo IPO de tecnologia mais aguardado desde o do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba em 2014.

O preço das ações foi acima do esperado pelo mercado, que imaginava que a Snap fosse cotar seu preço inicial entre US$ 14 e US$ 16. Para analistas, a indicação de um preço mais alto mostra boa recepção do mercado à empresa em seu roadshow – espécie de turnê realizada com investidores antes do IPO.

De acordo com fontes familiares com o assunto, a demanda por papeis da empresa estaria maior do que a oferta, com ordens na faixa maior do preço indicativo. Pelo menos um novo investidor indicou que estava disposto a comprar um grande pedaço do IPO e não vendê-lo por um ano.

Ter um bom preço, no entanto, não significa muita coisa: a empresa precisa mostrar lucro e provar que pode crescer enquanto enfrenta a intensa concorrência de um gigante da tecnologia: o Facebook.