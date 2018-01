Dona do Tinder tem crescimento de 20% na receita - Link - Estadão

O grupo Match.com, proprietário dos serviços de namoro Tinder, Par Perfeito e OkCupid, apresentou um crescimento maior do que o esperado em sua receita trimestral. Os dados, divulgados nesta quarta-feira, 27, foram impulsionados por um maior número de pessoas asssinando serviços pagos oferecidos pelo grupo, como o Tinder Premium.

De acordo com a empresa, a receita do Match.com aumentou 21% em relação ao trimestre anterior, saltando para pouco mais de US$ 300 milhões. Analistas do setor esperavam, em média, uma receita de US$ 295 milhões, de acordo com a Thomson Reuters.

Além disso, o grupo afirmou que o número de membros em serviços pagos aumentou 30% no semestre, saltando para 5,3 milhões. O serviço pago do Tinder seria o principal impulsionador deste aumento.

Com este cenário, o resultado da receita líquida esperada para 2016 aumentou para US$ 34,1 milhões contra US$ 23,3 milhões do ano anterior.