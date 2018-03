AFP O presidente executivo do Dropbox, Drew Houston, e o cofundador Arash Ferdowsi (centro), comemoram o IPO na Nasdaq

As ações do serviço de backup em nuvem Dropbox valorizaram cerca de 40% em relação ao preço inicial no dia de estreia da companhia na bolsa de valores Nasdaq. A valorização ocorreu devido à demanda dos investidores, que correram para participar da maior oferta inicial de ações (IPO) do mercado de tecnologia desde a abertura de capital da Snap, dona do aplicativo Snapchat, no ano passado.

As ações da empresa, que foram precificadas em US$ 21 ontem, começaram a ser negociadas na Nasdaq em US$ 29 logo após a abertura do mercado. Pelo preço inicial das ações, o Dropbox atingiu um valor de mercado de US$ 12,67 bilhões, bem acima do valor de mercado estimado de US$ 10 bilhões, determinado na última rodada de investimentos da empresa.

As ações continuaram a valorizar e fecharam o pregão negociadas a US$ 28,48, com alta de 35,62% em relação a precificação.

A abertura de capital do Dropbox estava entre as mais esperadas do setor de tecnologia. A última empresa significativa do setor a fazer sua oferta inicial de ações foi a Snap em março do ano passado, mas o desempenho da empresa no último ano desapontou os investidores: hoje, as ações do aplicativo de compartilhamento de fotos são negociadas apenas 4% acima do preço definido para o IPO, de US$ 17.

O bom desempenho da empresa também é um bom sinal para o aplicativo de streaming de música Spotify, que registrou o pedido para IPO e deve começar a negociar suas ações na bolsa de valores de Nova York em 3 de abril.

"O Dropbox está abrindo capital no momento certo", disse o professor de investimentos da Harvard Business School, Josh Learner. "Ele tem uma história atraente para justificar sua necessidade de financiamento e a dinâmica do mercado é boa, mas competitiva."

A empresa com sede em São Francisco, que começou como um serviço gratuito para compartilhar e armazenar fotos, músicas e outros arquivos pesados, concorre diretamente com empresas de tecnologia grandes, como Google, Microsoft e Amazon. Ela ainda precisa dar lucro, mas isso é algo comum para startups que investem alto para continuar crescendo. Contudo, como empresa pública, o Dropbox estará sob pressão para reduzir suas perdas.

A empresa, que tem 11 anos, informou que teve receita de US$ 1,11 bilhões em 2017, acima dos US$ 844,8 milhões registrados no ano anterior. Em 2017, a empresa registrou prejuízo de US$ 210,2 milhões.

"O desempenho forte do IPO do Dropbox pode abrir as portas para mais unicórnios (startups com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão) ao longo de 2018", disse o cofundador e presidente executivo da Equidate, plataforma de investimento em empresas de tecnologia.