Lucas Jackson/Reuters Serviço de backup em nuvem Dropbox fechou dia de estreia na Bolsa avaliado em US$ 12,7 bilhões, após alta de 40% nas ações

O serviço de armazenamento de arquivos na nuvem Dropbox superou as estimativas dos analistas para assinantes em seu primeiro relatório financeiro como uma empresa de capital aberto.

O Dropbox informou nesta quinta-feira, 10, que tinha 11,5 milhões de assinantes pagos no final de março, em aumento de 23,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A estimativa média dos analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S, era de 11,3 milhões.

Os bons resultados levaram as ações da empresa a avançar 12%, sua maior alta desde a estreia no mercado em 23 de março, quando os papeis tiveram valorização de 35%.

Inicialmente, o Dropbox era um serviço gratuito para armazenamento de fotos, músicas e outros arquivos grandes. Hoje, a empresa concorre com grupos como Google, Microsoft e a Amazon.com, assim como a Box.

O prejuízo trimestral da empresa aumentou para US$ 465,5 milhões, em grande parte devido a despesas relacionadas ao IPO. Já a receita total aumentou 28%, para US$ 316,3 milhões, acima das estimativas de US$ 309,2 milhões.