E-mail criptografado da estatal fica ‘na gaveta’ - Link - Estadão

Bruno Capelas

Claudia Tozetto

O projeto da operadora virtual não é o único plano recente dos Correios. A empresa pode retomar, em breve, o projeto de um serviço de e-mail criptografado, o Mensageria Digital. Anunciado em 2013, após as revelações do informante americano Edward Snowden, trata-se de um serviço de e-mail criptografado desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e pelos Correios, sob supervisão do Ministério das Comunicações.

Com protocolo próprio, o Mensageria seria uma alternativa aos serviços estrangeiros de e-mail, como Gmail, do Google, e Hotmail, da Microsoft. Na época, a previsão era de que o projeto seria lançado no primeiro semestre de 2014, mas até hoje ele não saiu do papel.

Procurado pela reportagem do Estado, o Serpro declarou que “não foi oficialmente demandado para realizar parceria no projeto”. O Ministério das Comunicações, por sua vez, não respondeu às solicitações da reportagem.

Já os Correios explicam que o projeto estava paralisado, por causa da inatividade da CorreiosPar, empresa criada para buscar novos projetos para a empresa. “A CorreiosPar tem um corpo técnico muito bom e está tocando projetos como esse”, diz Giovanni Queiroz, presidente dos Correios. “Talvez não façamos com o Serpro”. Em nota, a empresa destaca que o projeto faz parte dos Serviços Postais Eletrônicos, atualmente em análise no Ministério da Fazenda.

Pioneiro da internet brasileira, Aleksandar Mandic foi um dos críticos do projeto. Ele afirma que o uso de protocolo próprio pode isolar os brasileiros. “Só adianta usar criptografia e protocolo próprio se os dois usuários têm a chave”, diz ele. “Não acredito que o Brasil consiga desenvolver um protocolo seguro para ser mundialmente aceito.”