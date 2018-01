Eduardo Cunha gasta mais de R$ 8 mil com domínios como 'facebookjesus.com.br' - Link - Estadão

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

SÃO PAULO – O presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) possui 287 domínios na internet registrados em seu nome, segundo lista divulgada na web. Os registros dos domínios – que se configuram como informações de acesso público – estão ativos, apesar da maioria não ter páginas configuradas.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa do deputado não quis comentar o assunto e não divulgou o valor oficial dos gastos anuais com os domínios, justificando que não tem o dever de divulgar a informação. Segundo o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), cada registro exige um pagamento anual de R$30. Assim, pode-se estimar que a totalização dos gastos de Cunha com os 287 domínios totalizam R$8610 por ano.

A maior parte dos sites registrados pelo parlamentar possui viés religioso. Compradecrente.com.br, crentecompra.com.br, jesusemail.com.br e shoppingjesus.com.br são alguns dos sites divulgados. Outros chamam a atenção por fazer uma relação entre religião e redes sociais, como yahoojesus.com.br, youtubejesus.com.br, jesusgoogle.net.br e jesusblackberry.com.br. Das 287 páginas, 175 tem ‘Jesus’ na URL.

