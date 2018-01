Ellen Pao deixa a diretoria do Reddit após revolta de usuários - Link - Estadão

REUTERS

A responsável pela direção do site já chamado de “a primeira página da internet” abandonou seu cargo após uma série de mensagens de insatisfação por parte dos usuários do Reddit, site criado em 2005 em formato de fórum de discussões. Contra a executiva Ellen Pao, os usuários do site criaram uma petição online, que contou com mais de 200 mil signatários, pedindo sua saída do cargo.

Antes do Reddit, Ellen Pao, formada em engenharia e Direito, já havia feito parte da diretoria do agregador de notícias Flipboard e foi sócia do fundo de investimento Kleiner Perkins Caufield & Byers, contra o qual entrou na justiça alegando ter sofrido discriminação por gênero, mas acabou perdendo a disputa e teve de arcar com os custos da antiga empresa no processo.

O fato que desgastou sua imagem com a comunidade de usuários do Reddit foi a demissão de Victoria Taylor, funcionária muito popular na empresa, responsável pela organização da seção “Ask Me Anything”, que permitia que qualquer pessoa enviasse perguntas a diversaspersonalidades que participaram do “AMA”, como era chamado. Entre os exemplos mais conhecidos, estão a cantora Madonna, o rapper Snoop Dogg e o presidente americano Barack Obama.

Após a demissão, moderadores de diversos fóruns menores dentro do Reddit (chamados subreddits) imediatamente bloquearam o acesso aos usuários, provocando um “apagão” na rede social, em forma de protesto.

Ellen Pao chegou a pedir desculpas e dizer que “nós (do Reddit) estragamos tudo”, referindo-se não só ao episódio com Taylor, mas também, segundo ela, a erros de comunicação com sua comunidade.

Recentemente, Pao chefiou a decisão de banir comentários ofensivos ou de ódio, o que também desagradou uma série de usuários que consideraram uma tentativa de censurar o Reddit, extremamente popular por ser berço de diversos “memes” e discussões importantes na web, mas também plataforma usada para disseminação de fotos íntimas vazadas e outros conteúdos negativos.

Ellen Pao dá lugar a Steve Huffman, cofundador do Reddit, que assumiu nesta sexta-feira, 10, o posto de diretor em São Francisco.