Elon Musk diz ter 'autorização verbal' para construir túnel entre cidades nos EUA - Link - Estadão

Elon Musk anunciou que sua empresa conseguiu autorização para cavar um túnel ligando Nova York e Washington.

Elon Musk, empreendedor bilionário e fundador da montadora Tesla, anunciou que sua empresa The Boring Company conseguiu aprovação verbal do governo norte-americano para construir um túnel com tecnologia Hyperloop — que compreende um sistema de transporte em cápsulas de alta velocidade — conectando a cidade de Nova York com a capital federal Washington.

Por enquanto, o empresário não disse exatamente quem deu a aprovação, nem se o projeto passou por análises de diferentes estados. Mas ele afirmou que a companhia vai construir um túnel ligando as duas grandes cidades numa viagem de 29 minutos com paradas em Philadelphia e Baltimore.

No final de junho, Musk anunciou que teve conversas com o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, sobre a construção de um túnel ligando o Aeroporto Internacional de Los Angeles e a a Estação Ferroviária Union Station. Na época, Garcetti disse considerar o túnel para criar uma conexão ferroviária de alta velocidade.

De acordo com o emissora de TV norte-americana CNBC, Musk também estaria negociando com o prefeito de Chicago para construir um túnel entre o centro da cidade e o Aeroporto Internacional O’Hare.

Hyperloop. Em dezembro, Musk disse no Twitter que pretendia criar um novo meio de transporte porque o trânsito de Los Angeles o irritava. Meses depois, o empresário lançou a The Boring Company, que é liderada pelo engenheiro da SpaceX, Steve Davis.

A ideia inicial do empreendedor é usar a empresa para desenvolver túneis de baixa pressão que transportem pessoas e carros através de algo parecido com um skate elétrico. No entanto, o novo túnel de Los Angeles vai suportar um trem de alta velocidade, além do Hyperloop.

A Boring Company já completou a primeira etapa do túnel de Los Angeles dentro da propriedade da SpaceX, mas precisa de autorização dos governantes para prosseguir.