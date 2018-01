Elon Musk não terá salário se Tesla não cumprir metas - Link - Estadão

Ben Macmahon/Reuters Fundador e diretor executivo da Tesla abre mão de seus vencimentos até empresa cumprir metas

Dinheiro não é o principal problema do excêntrico bilionário Elon Musk, mas ninguém esperava que ele abrisse mão de seu salário e benefícios de diretor executivo da Tesla, uma das fabricantes de carros elétricos mais conhecidas do mundo. Nesta terça-feira, 23, a empresa anunciou que o executivo não receberá seus vencimentos se a Tesla não bater suas metas. E o planejamento dele, como o esperado, não é nada simples.

Uma delas é que a empresa aumente anualmente o seu valor de mercado em US$ 50 bilhões pelos próximos dez anos. Assim, a estimativa é que a Tesla valha US$ 650 bilhões na próxima década, cerca de 10 vezes mais do que vale hoje a também fabricante de veículos, General Motors e muito mais do que os US$ 59 bilhões que a Tesla vale atualmente.

É possível calcular que, com essa nova jogada, Musk perderá pelo menos o dinheiro do seu salário, US$ 1,68 milhões em ações, além do valor dos lucros ajustados distribuídos. Atualmente, o Estado da Califórnia, onde a empresa está sediada, obriga a Tesla a pagar pelo menos um salário mínimo aos seus funcionários. Mas o executivo disse que dispensa os cheques – uma quantia de cerca de US$ 37 mil por ano. Os recursos, disse Musk, estão sendo depositados pela empresa em uma conta da própria Tesla.

No entanto, se os planos do empresário derem certo, o esforço pode ter um sabor doce para Musk no futuro. Isso porque a valorização da Tesla fará com que ele receba US$ 78 bilhões como salário de diretor executivo e os 20% que ele possui da empresa valerão o equivalente a US$ 130 bilhões.

Essa não é a primeira vez que Musk lança mão dessa estratégia. Em 2012, quando a empresa valia US$ 3, bilhões, o executivo fez a mesma promessa e cumpriu todas as metas necessárias para engordar seus vencimentos. À época, muitos executivos disseram que a empresa jamais cresceria 17 vezes o que valia até então.

Mercado. Muitos críticos acreditam que o anúncio não passa de mais uma estratégia de marketing do empresário. A meta de valorização é considerada por muitos como impossível de ser alcançada, principalmente pelo fato da Tesla estar perdendo dinheiro assustadoramente.

A principal reação do mercado, no entanto, é que o anúncio põe fim à especulação de que o fundador da Tesla sairia do comando da empresa. A expectativa é embasada principalmente no sucesso das outras empresas de Musk, como a companhia aeroespacial Space X. Com o anúncio, espera-se que o empresário se mantenha no cargo de presidente executivo da Tesla por pelo menos dez anos.