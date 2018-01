Elon Musk revela novo 'super plano' para a Tesla Motors - Link - Estadão

Um caminhão, ônibus para transporte público, pequenos veículos utilitários e uma pickup. O mais recente plano de Elon Musk para a Tesla Motors, divulgado nesta quarta-feira, 20, mostra para onde vai a empresa nos próximos anos – mas não deu detalhes sobre como o investidor pretende chegar lá.

Em um texto publicado no site oficial da Tesla, Musk revelou sua visão para um sistema integrado de energia livre de carbono, ofereendo serviços e produtos que podem ir além de carros elétricos e baterias. No entanto, Musk não foi capaz de explicar em seu texto como captará investimentos para criar as novidades – o que preocupa os investidores de uma empresa conhecida por ter problemas para entregar suas promessas de produção.

"Vai além de nós imaginar quando investimento a Tesla vai precisar para conquistar essas novas metas", disse o analista da Barclays Brian Johnson, em uma nota a seus clientes. "É um plano como o anterior ou como muitas das coisas que a Tesla faz: longas visões de futuro, mas poucos detalhes financeiros."

No início do pregão nesta quinta-feira, 21, as ações da Tesla caíam cerca de 2%, depois de uma alta de 5% na última quarta-feira, quando Musk tuítou que estava trabalhando em um novo plano para a empresa, fundada em 2008 com a missão de criar carros elétricos para o consumidor final.

Parte dois. Em um texto com o título de "Grande Plano, Parte Dois", Musk disse: "começar uma empresa automobilística é uma idiotice. Fazer uma empresa de carros elétricos é uma idiotice ao quadrado". O criador do PayPal também disse que a "civilização entrará em colapso" com a ausência de uma economia de energia sustentável.

Por conta disso, o empresário reiterou que a Tesla estava certa ao comprar a fabricante de painéis solares SolarCity, e disse que imagina um futuro em que as duas empresas estarão cada vez mais próximas.

Buraco. Em seu primeiro "grande plano", lançado em 2006, a Tesla cavou um buraco de US$ 4,2 bilhões – que só foi possível de ser pago através de investimentos em série, que, somados, resultam e US$ 6,2 bilhões, segundo o analista da Barclays. A meta, na época, era criar um carro esportivo de alto padrão, e usar os lucros desse carro para bancar a produção de automóveis mais acessíveis comercialmente.

Para alguns analistas, há dúvidas se a Tesla será capaz de fazer uma transição rápida e suave de seus protótipos para uma produção em massa. Neste mês, a empresa publicou que, pelo segundo trimestre consecutivo, falhou em conseguir bater a meta de entrega de seus veículos.

Segundo a empresa, a meta é de conseguir produzir 500 mil carros até 2018 – em 2016, a produção deve variar entre 80 mil e 90 mil veículos.

Para o analista Colin Langan, da UBS, o anúncio de novos modelos como um caminhão e um ônibus é uma surpresa. "Não sabemos se a empresa poderá suportar a complexidade de diversos tipos de veículos, quando hoje já há problemas com só dois modelos".