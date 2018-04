Estadão A operadora Comcast é dona da emissora NBC e do estúdio de cinema Universal.

O grupo americano de TV a cabo Comcast fez nesta quarta-feira, 25, uma oferta de 22 bilhões de libras (US$ 31 bilhões) pela companhia de televisão por assinatura britânica Sky. Com a proposta, a Comcast pretende acirrar sua disputa com o grupo Fox, de Rupert Murdoch, que já tinha um acordo com a britânica para sua aquisição – a negociação, porém, ainda aguardava aprovação regulatória.

Os diretores da Sky afirmaram que vão apreciar a proposta da Comcast e negociar com a operadora americana e com a Fox, antes de enviar qualquer nova proposta para os investidores da britânica. Com a oferta, as ações da Sky subiram 3,9% na quarta-feira, para 13,59 libras esterlinas – 1,09 acima da cotação oferecida na proposta da Comcast. Hoje, a Comcast é a principal operadora de TV a cabo americana, sendo dona de canais como NBC, CNBC e MSNBC, além do estúdio de cinema Universal Pictures.

A Comcast já havia sinalizado com uma oferta em fevereiro, mas a proposta foi oficializada apenas nesta quarta-feira. A proposta da operadora é 16% maior que a feita por Murdoch no ano passado – a aquisição da Sky pela Fox, porém, preocupa as autoridades britânicas por dar influência demasiada ao conservador Murdoch na imprensa britânica. Com a aquisição, o grupo controlado pelo magnata da mídia americano teria controle das emissoras da Sky, bem como de jornais como o The Times e o The Sun.

Além disso, a oferta da Comcast também complica o cenário da aquisição de parte da Fox, de Murdoch, pelo grupo Disney – no ano passado, a empresa do Mickey Mouse ofereceu US$ 52 bilhões para adquirir os negócios de TV e cinema da empresa de Murdoch, além de sua participação na Sky.

A Sky é um ativo importante para as duas empresas pois pode ajudá-las a entrar no mercado europeu de televisão e conteúdo, em um cenário de consolidação global. Além disso, nos EUA, há quem diga que a Comcast pretende, com sua oferta, forçar a parceria entre Fox e Disney a abrir os cofres para adquirir a britânica. Procurada pela agência de notícias Reuters, a Disney não comentou o assunto.