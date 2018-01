Em busca de receita, WhatsApp começa a testar chats para empresas - Link - Estadão

Whatsapp deixará que usuários enviem qualquer tipo de arquivo em conversas.

O WhatsApp está prestes a dar um passo muito importante: segundo um projeto visto pela Reuters, a empresa está testando um sistema que poderia deixar empresas e negócios falar diretamente com os mais de 1 bilhão de usuários do aplicativo.

Os testes estão sendo conduzidos por uma série de empresas que são parte da Y Combinator, uma das mais famosas incubadoras de startups dos Estados Unidos.

Se forem produtivos, os chats para negócios podem se tornar uma importante fonte de receita do WhatsApp, que ainda não lucrou um centavo desde que foi adquirido pelo Facebook, em 2014, por US$ 19 bilhões.

Segundo a empresa, conectar empresas e consumidores pode ser uma boa forma de manter o serviço funcionando, sem precisar cobrar dos usuários. Entre as possibilidades, estão bancos avisando clientes de transações ou companhias aéreas avisando sobre voos atrasados – hoje, ambas as funções são realizadas pelas empresas por mensagens de texto.

No entanto, o WhatsApp trabalha cuidadosamente para evitar ter problemas com spams, dizem os documentos vistos pela Reuters. A empresa também está fazendo testes com os usuários sobre a quantidade de vezes que eles conversam com empresas e lojas no aplicativo e se alguma vez já receberam spam dentro da plataforma.

O acordo entre o WhatsApp e a Y Combinator foi fechado em fevereiro – a incubadora, fundada em 2005, tem um processo de seleção rigoroso, e fez parte do crescimento de empresas como Airbnb e Dropbox.

Procurada pela Reuters, uma porta-voz do WhatsApp se negou a comentar os testes. Questionado, o presidente da Y Combinator, Sam Altman, disse que não estava sabendo do teste, mas informou que "muitas empresas querem testar produtos com nossas startups".

Vacas. Segundo Umer Ilyas, cofundador da Cowlar, os testes ainda estão no começo. Para ele, o sistema de conversas entre negócios e usuários é muito esperado em alguns países emergentes onde o WhatsApp é popular.

A Cowlar, que está participando dos testes, faz colares para vacas leiteiras, coletando dados de suas atividades e recomendando mudanças para melhorar a produção de leite. Segundo Ilyas, a ideia é que os colares sejam capazes de enviar, via WhatsApp, alerta para os fazendeiros, caso, por exemplo, uma vaca não esteja se comportando normalmente.

"Essa ferramenta é uma grande oportunidade, especialmente porque nos maiores produtores de leite, como a Índia e o Brasil, muitos fazendeiros usam o WhatsApp", disse ele.