Em último balanço antes de virar Alphabet; Google fatura US$ 18;7 bi - Link - Estadão

O Google surpreendeu o mercado ontem ao mostrar resultados de balanço melhores que o esperado para o terceiro trimestre. No período, a empresa faturou US$ 18,68 bilhões, em um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o documento, as receitas geradas pela publicidade puxaram o crescimento com alta de 13% em relação a 2014.

Os principais responsáveis pelo crescimento são os vídeos do YouTube e o aumento das buscas realizadas por dispositivos móveis. Após a divulgação do balanço, as ações do Alphabet – holding que inclui o Google e outras empresas – se valorizaram cerca de 10% após o fechamento do mercado.

O crescimento nas receitas com publicidade surpreendeu o mercado especialmente em um momento em que muitos consumidores passam a usar mais seus dispositivos móveis, o que tipicamente reduziria os ganhos da empresa com anúncios.

O ganho por ação no período ficou em US$ 7,35 – de acordo com os analistas ouvidos pela Thompson Reuters, a previsão era de US$ 7,21. Já o faturamento total do Google, segundo a previsão, ficaria em US$ 18,53 bilhões. É a primeira divulgação de resultados financeiros desde a reestruturação do grupo: em agosto, o Google anunciou que uma se tornaria parte de uma nova empresa, a Alphabet.

Mudanças.

O Alphabet funcionará como uma holding de outros negócios do grupo fundado por Larry Page e Sergey Brin. A partir do quarto trimestre de 2015, os balanços serão divulgados em nome do Alphabet – e não mais do Google. Isso acontece porque a reestruturação foi encerrada no último dia 2, que pertence oficialmente ao quatro trimestre do ano fiscal.

Na reestruturação, os serviços de busca, e-mail, publicidade, mapas, o YouTube e o sistema operacional Android continuarão sendo parte do Google.

Já os negócios da Alphabet vão incluir empresas como a Nest, que faz produtos conectados para casas, o braço de venture capital Google Ventures, e o Google Capital, que investe em empresas de tecnologia e cria projetos especiais como os carros autônomos. A mudança foi feita para dar mais visibilidade ao negócio central do Google com publicidade, ao mesmo tempo em que permite à empresa focar em projetos criativos e ambiciosos.

