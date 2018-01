Empresa de telefonia da SoftBank abrirá capital, diz jornal - Link - Estadão

Issei Kato/Reuters Grupo japonês Sofbank irá investir em plataforma alemã de revenda de carros pela internet, diz fonte

Leia mais Softbank aposta em plataforma alemã de revenda de carros, diz fonte

TOKYO - A SoftBank Group Corp planeja lançar em bolsa sua unidade central de telefonia móvel em Tóquio e no exterior. O IPO deve acontecer nesta primavera e criará cerca de 2 trilhões de ienes (US $ 18 bilhões) em uma das maiores ofertas públicas iniciais do Japão, disse o jornal Nikkei.

A lista em bolsa teria como objetivo dar autonomia à unidade de telefonia móvel do grupo que se tornou mais uma empresa de investimentos internacionais nos últimos anos, disse o jornal. O SoftBank usaria o produto para investir no crescimento, como a compra de empresas estrangeiras de tecnologia da informação, disse o Nikkei.

"O futuro do SoftBank se concentrará menos no negócio de telefonia móvel e mais na alocação de dinheiro para construir o maior portfólio mundial de investimentos em tecnologias e modelos de negócios futuros", disse Erik Gordon, professor da Ross School of Business da Universidade da Michigan.

"Faz sentido girar o negócio do telefone móvel usando uma oferta pública que deixaria o SoftBank no controle e proporcionaria ao SoftBank mais dinheiro para prosseguir sua estratégia de investir em empresas com perspectivas de crescimento potencialmente elevadas", disse Gordon por e-mail. "É uma forma de obter capital sem adicionar dívidas ou diluir os interesses de SoftBank nas empresas em crescimento".

O IPO rivalizaria com a lista de 2,2 trilhões de ienes de Nippon Telegraph e Telephone Corp (9432.T) em tamanho, disse. Os funcionários do SoftBank não comentaram a reportagem.