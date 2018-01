Empresa por trás do Tinder vai levantar US$ 400 milhões em IPO - Link - Estadão

REUTERS

Empresa responsável pelo Tinder, o Grupo Match divulgou nesta terça-feira, 10, mais detalhes sobre sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). De acordo com a empresa, cada ação será vendida entre com preço entre US$ 12 e US$ 14. Assim, a gigante dos aplicativos de relacionamentos deverá levantar pelo menos US$ 400 milhões durante a abertura de capital.

Leia também:

Dono do Tinder marca encontro com investidores para abrir capital

De veganos a evangélicos, nichos aquecem mercados de paquera

Além do Tinder, o grupo é dono de outros aplicativos de relacionamento, como o OkCupid, o Match.com e o POF. No Brasil, a companhia ainda apostou em apps de nicho, como o Divino Amor e o Par Perfeito. O Tinder, entretanto, se mantém como o serviço mais popular da empresa. Só no Brasil, 10 milhões de pessoas tem o app instalado em seus celulares.

O Match é avaliado em cerca de US$ 3 bilhões, valor que foi considerado para precificar as ações. O valor é menor do que os US$ 5 bilhões divulgados pela agência de notícias Bloomberg em 2014. Na época, a IAC — empresa que detém a maior parte do Match —negou a informação e o CEO da empresa disse que “o valor não estava nem perto da verdade.”

De acordo com avaliação, três fatores têm impacto no valor de mercado do Match: como se trata de um mercado novo, ainda há pouca perspectiva do que vai acontecer com o mercado de aplicativos de relacionamento; a empresa depende de terceiros para que os app alcance muitas pessoas; e os serviços oferecidos pela empresa estão sujeitos a ataques cibernéticos, que podem expor os dados dos usuários.

Ainda não há uma data exata para a entrada do Match na Nasdaq, a bolsa norte-americana onde será realizado o IPO.