Empresas de tecnologia preparam mais demissões após cortes na Cisco - Link - Estadão

Reuters Dell demitiu 10 mil em janeiro e deve fazer ainda mais cortes até o fim do ano

O mercado de hardware de tecnologia não enfrenta tempos bons: segundo especialistas, o anúncio de que a Cisco vai cortar 5,5 mil empregados nas próximas semanas não deve ser o último do tipo, em um cenário no qual empresas tradicionais como Cisco, HP e Intel tem tido dificuldades para se adaptarem às rápidas mudanças no mercado de tecnologia.

Companhias que tradicionalmente obtinham a maior parte de seu faturamento vendendo computadores, chips, servidores, roteadores e outros equipamentos são especialmente vulneráveis, afirmam analistas, especialmente em um mundo no qual aplicativos e serviços de computação em nuvem tornam-se cada vez mais importantes.

O anúncio das demissões na Cisco ocorreu depois que a Intel divulgou planos em abril para demissão de 12 mil trabalhadores. Antes disso, a Dell disse em janeiro que cortou 10 mil funcionários e que esperava fazer novas demissões, após a conclusão da aquisição da empresa de armazenagem de dados EMC por US$ 67 bilhões.

Até agora neste ano, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos eliminaram cerca de 63 mil empregos, segundo a consultoria Challenger, Gray & Christmas.

"A indústria de tecnologia está passando por uma grave desconstrução", disse Trip Chowdhry, analista da Global Equities Research. "Há mais por vir."

Chowdhry afirmou que espera que as demissões aumentem acentuadamente conforme mais empresas optam por serviços de computação em nuvem fornecidos por companhias como Amazon.com e Microsoft. Estes serviços são especializados na administração de hardware, software, redes e bancos de dados e eliminam a necessidade de trabalhadores encarregados por administrar cada um desses níveis, disse ele.

Em janeiro, Chowdhry estimou que as demissões na indústria de tecnologia vão somar 330 mil este ano. Na quarta-feira, ele elevou a estimativa para 370 mil. Alguns outros analistas afirmam que esta previsão é muito pessimista. IBM, Hewlett-Packard Enterprise, Oracle e Dell podem ser as próximas a fazerem anúncios de demissões.

Representantes de Hewlett-Packard Enterprise, Dell e Oracle não comentaram o assunto. Contatos com a IBM não puderam ser respondidos de imediato.

"Ninguém quer projetistas de hardware e engenheiros", disse Andy Price, da empresa de caça-talentos SPMB. "Houve um momento quando o hardware estava no topo e a GoPro (fabricante de câmeras esportivas) deixou todo mundo animado sobre aparelhos, mas muitas destas empresas morreram pelo caminho", afirmou.

Atualmente, diz Price, "engenheiros de hardware são provavelmente a carreira menos atraente no Vale (do Silício)", acrescentou.